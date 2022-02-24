Пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях

Проблемы возникли при подключении сервера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи мессенджера Telegram рассказали о массовых неполадках. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Количество жалоб начало резко возрастать в последний час, число обращений достигло 381. Чаще всего сбои были при подключении сервера, об этом сообщили 40% обратившихся. У 34% проблемы в работе приложения, 26% столкнулись с неполадками при получении сообщений.

Ранее о масштабном сбое в работе Telegram сообщалось в конце декабря. Тогда пользователи рассказали, что были проблемы в работе приложения (44%), неполадки с отправкой сообщения возникли у 37%.

Скриншот Downdetector