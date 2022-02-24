Пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях

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Проблемы возникли при подключении сервера Фото:

Пользователи мессенджера Telegram рассказали о массовых неполадках. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Количество жалоб начало резко возрастать в последний час, число обращений достигло 381. Чаще всего сбои были при подключении сервера, об этом сообщили 40% обратившихся. У 34% проблемы в работе приложения, 26% столкнулись с неполадками при получении сообщений.

Ранее о масштабном сбое в работе Telegram сообщалось в конце декабря. Тогда пользователи рассказали, что были проблемы в работе приложения (44%), неполадки с отправкой сообщения возникли у 37%.

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Пользователи мессенджера Telegram рассказали о массовых неполадках. Об этом сообщается на сайте Downdetector. Количество жалоб начало резко возрастать в последний час, число обращений достигло 381. Чаще всего сбои были при подключении сервера, об этом сообщили 40% обратившихся. У 34% проблемы в работе приложения, 26% столкнулись с неполадками при получении сообщений. Ранее о масштабном сбое в работе Telegram сообщалось в конце декабря. Тогда пользователи рассказали, что были проблемы в работе приложения (44%), неполадки с отправкой сообщения возникли у 37%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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