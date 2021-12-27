В Telegram произошел масштабный сбой

28 декабря 2021 в 00:05 Размер текста - 17 +

Пользователи Telegram пожаловались на масштабный сбой соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи со всего мира пожаловались на сбой соцсети Telegram. О возникших проблемах в работе мессенджера сообщил портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. «По отчетам пользователей у Telegram проблемы», — такое сообщение можно увидеть, зайдя на сайт Downdetector. По состоянию на 20:36 по московскому времени было зафиксировано 4103 отчета о сбоях соцсети. Большинство пользователей мессенджера (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% сообщили о проблемах с отправкой сообщений, а 19% не могли зайти в Telegram. Больше всех о проблеме жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах сообщили жители Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет «Национальная служба новостей». До этого пользователи соцсети столкнулись с проблемами мессенджера 4 декабря. Тогда неполадки возникли в России, Украине, Польше, Германии и ряде других стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой соцсети Telegram. О возникших проблемах в работе мессенджера сообщил портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. «По отчетам пользователей у Telegram проблемы», — такое сообщение можно увидеть, зайдя на сайт Downdetector. По состоянию на 20:36 по московскому времени было зафиксировано 4103 отчета о сбоях соцсети. Большинство пользователей мессенджера (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% сообщили о проблемах с отправкой сообщений, а 19% не могли зайти в Telegram. Больше всех о проблеме жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах сообщили жители Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет «Национальная служба новостей». До этого пользователи соцсети столкнулись с проблемами мессенджера 4 декабря. Тогда неполадки возникли в России, Украине, Польше, Германии и ряде других стран.