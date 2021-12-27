27 декабря 2021

В Telegram произошел масштабный сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи Telegram пожаловались на масштабный сбой соцсети Фото:

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой соцсети Telegram. О возникших проблемах в работе мессенджера сообщил портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

«По отчетам пользователей у Telegram проблемы», — такое сообщение можно увидеть, зайдя на сайт Downdetector. По состоянию на 20:36 по московскому времени было зафиксировано 4103 отчета о сбоях соцсети.

Большинство пользователей мессенджера (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% сообщили о проблемах с отправкой сообщений, а 19% не могли зайти в Telegram. Больше всех о проблеме жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах сообщили жители Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет «Национальная служба новостей».

До этого пользователи соцсети столкнулись с проблемами мессенджера 4 декабря. Тогда неполадки возникли в России, Украине, Польше, Германии и ряде других стран.

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Пользователи со всего мира пожаловались на сбой соцсети Telegram. О возникших проблемах в работе мессенджера сообщил портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов. «По отчетам пользователей у Telegram проблемы», — такое сообщение можно увидеть, зайдя на сайт Downdetector. По состоянию на 20:36 по московскому времени было зафиксировано 4103 отчета о сбоях соцсети. Большинство пользователей мессенджера (44%) жаловались на сбои в работе приложения, 37% сообщили о проблемах с отправкой сообщений, а 19% не могли зайти в Telegram. Больше всех о проблеме жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о проблемах сообщили жители Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет «Национальная служба новостей». До этого пользователи соцсети столкнулись с проблемами мессенджера 4 декабря. Тогда неполадки возникли в России, Украине, Польше, Германии и ряде других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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