23 февраля 2022
22 февраля 2022

Пьяная женщина с собакой устроила дебош на парковке в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Челябинске. Челябинск, оскал, собака, злая собака, клыки, намордник, питбуль
Бойцовская собака кидалась на прохожих Фото:

В Челябинске на одной из придомовых парковок пьяная женщина с собакой бойцовской породы устроила разборки с местными жителями. Очевидцы сняли на видео неадекватное поведение дамы и написали на нее заявление в полицию. В УМВД Челябинска URA.RU подтвердили получение заявления.

«Посмотрите, какая собака агрессивная. У меня ребенок в машине, я боюсь его выпускать», — говорит автор видео в группе «Плохие новости» «ВКонтакте».

На видео пьяная дама спустила с поводка собаку бойцовской породы. Проходящему молодому человеку пришлось спасаться от нападения на припаркованной машине. Автор видео рассказывает, что собака также напала еще на одну женщину, но на видео это не запечатлено.

По данному факту жители обратились в полицию. В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что в настоящий момент все обстоятельства выясняются.

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В Челябинске на одной из придомовых парковок пьяная женщина с собакой бойцовской породы устроила разборки с местными жителями. Очевидцы сняли на видео неадекватное поведение дамы и написали на нее заявление в полицию. В УМВД Челябинска URA.RU подтвердили получение заявления. «Посмотрите, какая собака агрессивная. У меня ребенок в машине, я боюсь его выпускать», — говорит автор видео в группе «Плохие новости» «ВКонтакте». На видео пьяная дама спустила с поводка собаку бойцовской породы. Проходящему молодому человеку пришлось спасаться от нападения на припаркованной машине. Автор видео рассказывает, что собака также напала еще на одну женщину, но на видео это не запечатлено. По данному факту жители обратились в полицию. В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что в настоящий момент все обстоятельства выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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