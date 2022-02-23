Бойцовская собака кидалась на прохожих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на одной из придомовых парковок пьяная женщина с собакой бойцовской породы устроила разборки с местными жителями. Очевидцы сняли на видео неадекватное поведение дамы и написали на нее заявление в полицию. В УМВД Челябинска URA.RU подтвердили получение заявления.

«Посмотрите, какая собака агрессивная. У меня ребенок в машине, я боюсь его выпускать», — говорит автор видео в группе «Плохие новости» «ВКонтакте».

На видео пьяная дама спустила с поводка собаку бойцовской породы. Проходящему молодому человеку пришлось спасаться от нападения на припаркованной машине. Автор видео рассказывает, что собака также напала еще на одну женщину, но на видео это не запечатлено.

По данному факту жители обратились в полицию. В УМВД Челябинска URA.RU сообщили, что в настоящий момент все обстоятельства выясняются.