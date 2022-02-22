22 февраля 2022
21 февраля 2022

Тюменцы не смогут улететь на юг из-за событий на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино, человек с сумкой
Тюменцы не смогут вылететь в закрытые аэропорты на юге России Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Аэропорт «Рощино» объявил об отмене рейсов из Тюмени по южным направлениям из-за обстановки вокруг ситуации на Украине. Информация представлены на сайте аэропорта.

«Уважаемые пассажиры! Опубликовано официальное информационное обращение Федерального агентства воздушного транспорта. В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Аэропорт „Рощино“ работает в штатном режиме, все изменения по рейсам отображаются на онлайн-табло», — сообщается на сайте аэропорта «Рощино».

Ограничения будут действовать до 05:45 2 марта. На этот период приостановлена работа аэропортов в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

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Аэропорт «Рощино» объявил об отмене рейсов из Тюмени по южным направлениям из-за обстановки вокруг ситуации на Украине. Информация представлены на сайте аэропорта. «Уважаемые пассажиры! Опубликовано официальное информационное обращение Федерального агентства воздушного транспорта. В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Аэропорт „Рощино“ работает в штатном режиме, все изменения по рейсам отображаются на онлайн-табло», — сообщается на сайте аэропорта «Рощино». Ограничения будут действовать до 05:45 2 марта. На этот период приостановлена работа аэропортов в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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