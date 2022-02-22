Тюменцы не смогут улететь на юг из-за событий на Украине

Тюменцы не смогут вылететь в закрытые аэропорты на юге России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Аэропорт «Рощино» объявил об отмене рейсов из Тюмени по южным направлениям из-за обстановки вокруг ситуации на Украине. Информация представлены на сайте аэропорта.

«Уважаемые пассажиры! Опубликовано официальное информационное обращение Федерального агентства воздушного транспорта. В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Аэропорт „Рощино“ работает в штатном режиме, все изменения по рейсам отображаются на онлайн-табло», — сообщается на сайте аэропорта «Рощино».

Ограничения будут действовать до 05:45 2 марта. На этот период приостановлена работа аэропортов в Ростове («Платов»), Краснодаре («Пашковский»), Анапе («Витязево»), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.