Utair отменяет авиарейсы на юг России

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Utair временно приостанавливает авиарейсы на юг России Фото:

Utair временно отменяет рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки билета», — указано в сообщении перевозчика. Сроки окончания запрета пока не оглашаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 24 февраля приостановлены авиарейсы и других авиакомпаний. Причиной называется закрытие воздушного пространства.

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Utair временно отменяет рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. «В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки билета», — указано в сообщении перевозчика. Сроки окончания запрета пока не оглашаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 24 февраля приостановлены авиарейсы и других авиакомпаний. Причиной называется закрытие воздушного пространства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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