Utair отменяет авиарейсы на юг России

Utair временно отменяет рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
«В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки билета», — указано в сообщении перевозчика. Сроки окончания запрета пока не оглашаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 24 февраля приостановлены авиарейсы и других авиакомпаний. Причиной называется закрытие воздушного пространства.
Utair временно отменяет рейсы на юг России из всех аэропортов присутствия. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании. «В связи с решением Росавиации об ограничении полетов на юге России Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте Utair, а также в сторонних агентствах — в зависимости от места покупки билета», — указано в сообщении перевозчика. Сроки окончания запрета пока не оглашаются. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 24 февраля приостановлены авиарейсы и других авиакомпаний. Причиной называется закрытие воздушного пространства.