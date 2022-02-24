Сбербанк назвал сбоем сообщение о запрете торговать валютой

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Сбербанк. Курган, сбербанк
На сайте Сбербанка произошел сбой Фото:

В Сбербанке назвали ошибкой сообщение, в котором говорилось, что банк попал под санкции США и перестал торговать валютой. По словам банка, это сообщение появилось из-за сбоя на сайте.

«Сообщение на сайте об ограничениях на валютные операции из-за санкций — это сбой. Информация не соответствует действительности», — сообщается на официальном сайте банка.

Ранее на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк попал под блокирующие санкции США. Таким образом банку якобы запретили проводить операции с валютой.

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В Сбербанке назвали ошибкой сообщение, в котором говорилось, что банк попал под санкции США и перестал торговать валютой. По словам банка, это сообщение появилось из-за сбоя на сайте. «Сообщение на сайте об ограничениях на валютные операции из-за санкций — это сбой. Информация не соответствует действительности», — сообщается на официальном сайте банка. Ранее на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк попал под блокирующие санкции США. Таким образом банку якобы запретили проводить операции с валютой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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