Сбербанк назвал сбоем сообщение о запрете торговать валютой

На сайте Сбербанка произошел сбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сбербанке назвали ошибкой сообщение, в котором говорилось, что банк попал под санкции США и перестал торговать валютой. По словам банка, это сообщение появилось из-за сбоя на сайте.

«Сообщение на сайте об ограничениях на валютные операции из-за санкций — это сбой. Информация не соответствует действительности», — сообщается на официальном сайте банка.

Ранее на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк попал под блокирующие санкции США. Таким образом банку якобы запретили проводить операции с валютой.