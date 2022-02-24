Daily Mail: Абрамовичу запретили жить в Англии

24 февраля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Делом Романа Абрамовича занимается МВД Великобритании, сообщает Daily Mail Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российскому олигарху Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании. Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Предполагается, что британским иммиграционным чиновникам велели не допустить того, чтобы бизнесмен обосновался на территории Соединенного Королевства. «Маловероятно, что 55-летнему мужчине когда-либо снова разрешат жить в Великобритании. Иммиграционные чиновники получили инструкции не допустить, чтобы господин Абрамович, владеющий особняком стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов недалеко от Кенсингтонского дворца, не мог обосноваться в Великобритании», — передает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных чиновников в британской службе безопасности. По данным таблоида, делом Арбрамовича также занимается отдел особых дел министерства внутренних дел Соединенного Королевства. Высокопоставленный источник сообщил, что любая попытка олигарха подать заявление на получение постоянной визы будет наверняка отклонена. Ранее СМИ сообщали, что в середине декабре 2021 года Абрамович получил гражданство Португалии. Это удалось олигарху благодаря «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в Средние века, передает RT. После Reuters сообщило, что правительство Португалии будет проверять легальность гражданства Абрамовича. Пресс-секретарь олигарха заявил, что тот приветствует это решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российскому олигарху Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании. Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Предполагается, что британским иммиграционным чиновникам велели не допустить того, чтобы бизнесмен обосновался на территории Соединенного Королевства. «Маловероятно, что 55-летнему мужчине когда-либо снова разрешат жить в Великобритании. Иммиграционные чиновники получили инструкции не допустить, чтобы господин Абрамович, владеющий особняком стоимостью 125 миллионов фунтов стерлингов недалеко от Кенсингтонского дворца, не мог обосноваться в Великобритании», — передает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных чиновников в британской службе безопасности. По данным таблоида, делом Арбрамовича также занимается отдел особых дел министерства внутренних дел Соединенного Королевства. Высокопоставленный источник сообщил, что любая попытка олигарха подать заявление на получение постоянной визы будет наверняка отклонена. Ранее СМИ сообщали, что в середине декабре 2021 года Абрамович получил гражданство Португалии. Это удалось олигарху благодаря «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в Средние века, передает RT. После Reuters сообщило, что правительство Португалии будет проверять легальность гражданства Абрамовича. Пресс-секретарь олигарха заявил, что тот приветствует это решение.