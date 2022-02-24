В России перестали работать сайты правительства, Госдумы и Кремля. Также наблюдаются проблемы со входом на интернет-сервисы органов государственной власти.
«Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания от сайта duma.gov.ru», — такая запись появляется при попытке открыть сайт Госдумы.
Корреспондент URA.RU проверил работу интернет-страниц правительства РФ, Кремля и сервисов органов государственной власти. Ни один из сайтов не открылся после долгой загрузки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают проблем с государственными интернет-страницами, передает «Интерфакс».
Последний раз обвал государственных сайтов произошел после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в марте 2021 года. Сбой произошел на интернет-страницах Кремля, МВД России и Следственного комитета РФ. Также наблюдались неполадки в работе сайтов российских судов, Совбеза РФ, Совета Федерации, Минфицры и Минэкономики РФ. Создатель сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер тогда заявил, что замедление Twitter и обвал государственных порталов — это совпадение.
В России перестали работать сайты правительства, Госдумы и Кремля. Также наблюдаются проблемы со входом на интернет-сервисы органов государственной власти. «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания от сайта duma.gov.ru», — такая запись появляется при попытке открыть сайт Госдумы. Корреспондент URA.RU проверил работу интернет-страниц правительства РФ, Кремля и сервисов органов государственной власти. Ни один из сайтов не открылся после долгой загрузки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают проблем с государственными интернет-страницами, передает «Интерфакс». Последний раз обвал государственных сайтов произошел после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в марте 2021 года. Сбой произошел на интернет-страницах Кремля, МВД России и Следственного комитета РФ. Также наблюдались неполадки в работе сайтов российских судов, Совбеза РФ, Совета Федерации, Минфицры и Минэкономики РФ. Создатель сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер тогда заявил, что замедление Twitter и обвал государственных порталов — это совпадение.