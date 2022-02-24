Сайты Кремля, Госдумы и кабмина РФ перестали работать. Скрин

24 февраля 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков опроверг информацию о сбоях в работе государственных сайтов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России перестали работать сайты правительства, Госдумы и Кремля. Также наблюдаются проблемы со входом на интернет-сервисы органов государственной власти. «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания от сайта duma.gov.ru», — такая запись появляется при попытке открыть сайт Госдумы. Корреспондент URA.RU проверил работу интернет-страниц правительства РФ, Кремля и сервисов органов государственной власти. Ни один из сайтов не открылся после долгой загрузки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают проблем с государственными интернет-страницами, передает «Интерфакс». Последний раз обвал государственных сайтов произошел после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в марте 2021 года. Сбой произошел на интернет-страницах Кремля, МВД России и Следственного комитета РФ. Также наблюдались неполадки в работе сайтов российских судов, Совбеза РФ, Совета Федерации, Минфицры и Минэкономики РФ. Создатель сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер тогда заявил, что замедление Twitter и обвал государственных порталов — это совпадение. Официальный сайт Госдумы РФ Официальный сайт Кремля Официальный сайт правительства РФ Сервис органов государственной власти Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России перестали работать сайты правительства, Госдумы и Кремля. Также наблюдаются проблемы со входом на интернет-сервисы органов государственной власти. «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания от сайта duma.gov.ru», — такая запись появляется при попытке открыть сайт Госдумы. Корреспондент URA.RU проверил работу интернет-страниц правительства РФ, Кремля и сервисов органов государственной власти. Ни один из сайтов не открылся после долгой загрузки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают проблем с государственными интернет-страницами, передает «Интерфакс». Последний раз обвал государственных сайтов произошел после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в марте 2021 года. Сбой произошел на интернет-страницах Кремля, МВД России и Следственного комитета РФ. Также наблюдались неполадки в работе сайтов российских судов, Совбеза РФ, Совета Федерации, Минфицры и Минэкономики РФ. Создатель сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер тогда заявил, что замедление Twitter и обвал государственных порталов — это совпадение.