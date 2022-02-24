Сайты Кремля, Госдумы и кабмина РФ перестали работать. Скрин

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Дмитрий Песков опроверг информацию о сбоях в работе государственных сайтов Фото:

В России перестали работать сайты правительства, Госдумы и Кремля. Также наблюдаются проблемы со входом на интернет-сервисы органов государственной власти.

«Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания от сайта duma.gov.ru», — такая запись появляется при попытке открыть сайт Госдумы.

Корреспондент URA.RU проверил работу интернет-страниц правительства РФ, Кремля и сервисов органов государственной власти. Ни один из сайтов не открылся после долгой загрузки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают проблем с государственными интернет-страницами, передает «Интерфакс».

Последний раз обвал государственных сайтов произошел после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в марте 2021 года. Сбой произошел на интернет-страницах Кремля, МВД России и Следственного комитета РФ. Также наблюдались неполадки в работе сайтов российских судов, Совбеза РФ, Совета Федерации, Минфицры и Минэкономики РФ. Создатель сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер тогда заявил, что замедление Twitter и обвал государственных порталов — это совпадение.

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В России перестали работать сайты правительства, Госдумы и Кремля. Также наблюдаются проблемы со входом на интернет-сервисы органов государственной власти. «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания от сайта duma.gov.ru», — такая запись появляется при попытке открыть сайт Госдумы. Корреспондент URA.RU проверил работу интернет-страниц правительства РФ, Кремля и сервисов органов государственной власти. Ни один из сайтов не открылся после долгой загрузки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают проблем с государственными интернет-страницами, передает «Интерфакс». Последний раз обвал государственных сайтов произошел после того, как Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter в марте 2021 года. Сбой произошел на интернет-страницах Кремля, МВД России и Следственного комитета РФ. Также наблюдались неполадки в работе сайтов российских судов, Совбеза РФ, Совета Федерации, Минфицры и Минэкономики РФ. Создатель сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер тогда заявил, что замедление Twitter и обвал государственных порталов — это совпадение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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