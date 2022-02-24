Путин: Россия остается частью глобального сообщества

24 февраля 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

России останется частью мировой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса. По словам главы государства, экономические партнеры не должны вытеснять РФ из международной системы, однако это могут сделать санкции. «Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами находимся», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». Президент добавил, что «экономические партнеры» не должны вытеснять Россию из международной финансовой системы, «но рестрикции будут». Рубль начал резко падать после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине. Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и других угроз. Путин инициировал встречу с руководителями крупнейших российских предприятий из разных секторов экономики.