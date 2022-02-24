Банк России взялся срочно спасать курс рубля

Курс рубля обвалился рекордно с 2014 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности, задействовав все необходимые инструменты», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль.