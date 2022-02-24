Правительство защитит российский бизнес от санкций

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Правительство подготовило меры по защите финансовых рынков от санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и других угроз. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. Уточняется, что Россия обладает достаточным для этого объемом финансовых ресурсов.

«Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — говорится в сообщении на сайте правительства. В кабмине сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. Кроме того, будут временно остановлены аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности», — заявили в правительстве. Россия располагает всем объемом финансовых ресурсов, необходимым для обеспечения устойчивости финансовой системы.

Ранее Запад ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2». Великобритания ввела санкции против пяти российских банков

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка.

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Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и других угроз. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. Уточняется, что Россия обладает достаточным для этого объемом финансовых ресурсов. «Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — говорится в сообщении на сайте правительства. В кабмине сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. Кроме того, будут временно остановлены аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). «Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности», — заявили в правительстве. Россия располагает всем объемом финансовых ресурсов, необходимым для обеспечения устойчивости финансовой системы. Ранее Запад ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2». Великобритания ввела санкции против пяти российских банков Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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