Правительство защитит российский бизнес от санкций

24 февраля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Правительство РФ подготовило меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и других угроз. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. Уточняется, что Россия обладает достаточным для этого объемом финансовых ресурсов. «Правительство Российской Федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — говорится в сообщении на сайте правительства. В кабмине сформированы четкие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. Кроме того, будут временно остановлены аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). «Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности», — заявили в правительстве. Россия располагает всем объемом финансовых ресурсов, необходимым для обеспечения устойчивости финансовой системы. Ранее Запад ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Список возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также под ограничения попал 351 депутат Госдумы. Президент США Джо Байден поручил ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток-2». Великобритания ввела санкции против пяти российских банков Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого российский рубль обвалился рекордно с 2014 года. Стоимость доллара в российских банках превысила 100 рублей за единицу. Центробанк запретил зарабатывать на обвале российского рынка.