Путин соберет бизнесменов РФ на фоне операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупнейших российских предприятий из разных секторов экономики. Собрание инициировано на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторов экономики <…> Говорить будут в рамках подготовки к посланию и обменяются мнениями по ситуации, которая возникает в экономике <…> после известных событий», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о графике президента.
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупнейших российских предприятий из разных секторов экономики. Собрание инициировано на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторов экономики <…> Говорить будут в рамках подготовки к посланию и обменяются мнениями по ситуации, которая возникает в экономике <…> после известных событий», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о графике президента. Рубль начал резко падать после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине. Экономисты сообщили, что в связи с военной операцией на Украине первыми товарами, которые подорожают на российском рынке, станут бытовая техника и автомобили. Рост стоимости товаров, предположительно, начнется спустя месяц после резкого скачка доллара. Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.