Путин соберет бизнесменов РФ на фоне операции на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин обсудит сложившуюся экономическую ситуацию с бизнесменами РФ Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупнейших российских предприятий из разных секторов экономики. Собрание инициировано на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторов экономики <…> Говорить будут в рамках подготовки к посланию и обменяются мнениями по ситуации, которая возникает в экономике <…> после известных событий», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о графике президента.

Рубль начал резко падать после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине. Экономисты сообщили, что в связи с военной операцией на Украине первыми товарами, которые подорожают на российском рынке, станут бытовая техника и автомобили. Рост стоимости товаров, предположительно, начнется спустя месяц после резкого скачка доллара. Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.

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Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями крупнейших российских предприятий из разных секторов экономики. Собрание инициировано на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторов экономики <…> Говорить будут в рамках подготовки к посланию и обменяются мнениями по ситуации, которая возникает в экономике <…> после известных событий», — сказал Песков во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналистов о графике президента. Рубль начал резко падать после того, как Россия объявила о начале военной операции на Украине. Экономисты сообщили, что в связи с военной операцией на Украине первыми товарами, которые подорожают на российском рынке, станут бытовая техника и автомобили. Рост стоимости товаров, предположительно, начнется спустя месяц после резкого скачка доллара. Центробанк РФ начал интервенцию на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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