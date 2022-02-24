Рубль обвалился после объявления Путиным военной операции

Российская валюта потеряла в цене Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Российские банки продают доллар и евро за 94 и 107 рублей соответственно. Это произошло после объявления президентом России Владимиром Путиным военной операции на Украине.

«Сбер» готов купить доллар за 94,90 рублей, а евро за 107,63 рублей, сообщается на их сайте. ВТБ продают доллар за 89,50 рублей, а евро за 100,55 рублей. Банк готов приобрести доллар и евро за 80,75 и 91,05 рублей соответственно. На Мосбирже открылись торги с доллара за 88 рубля. Такие показатели по курсу евро на торгах впервые с декабря 2014 года. Доллар поднялся до такого уровня впервые с января 2016 года.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Оккупацию проводить не будут, высказался он. Днем ранее курс доллара составлял 81 рубль. Евро до этого был около 90 рублей. Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов предупреждал, что в России может начаться обвал рубля в случае обострения обстановки на Украине. В разговоре с URA.RU он дал прогноз, что доллар будет до 85 рублей. Математик, кандидат экономических наук Николай Кульбака также подтверждал, что рубль ослабнет в случае начала войны с Украиной.