Рогозин ответил на ограничения против космической программы РФ. «Санкции Альцгмеймера»

25 февраля 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Глава Роскосмоса высказался по поводу санкций США против космической индустрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тех, кто генерирует санкции против космической отрасли РФ, нужно проверять на болезнь Альцгеймера. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он предупредил, что если будет заблокировано сотрудничество США и РФ по космосу, то некому будет предпринимать действия в том случае, если «500-тонная конструкция» сойдет с орбиты. Рогозин напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». Ранее президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военное наступление России на Украину. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тех, кто генерирует санкции против космической отрасли РФ, нужно проверять на болезнь Альцгеймера. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Он предупредил, что если будет заблокировано сотрудничество США и РФ по космосу, то некому будет предпринимать действия в том случае, если «500-тонная конструкция» сойдет с орбиты. Рогозин напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». Ранее президент США Джо Байден заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военное наступление России на Украину. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы.