Пермских детей оставили в аэропорту Саратова без еды и воды

Детям пришлось сидеть в аэропорту восемь часов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермская спортивная команда 24 февраля летела в Ростов на соревнования, но из-за закрытия воздушного пространства над Ростовом самолет сел в Саратове. Дети сидели в аэропорту восемь часов. Представитель авиакомпании «Азимут» не выходила с ними на связь. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя в социальной сети Instagram.

«Я звонила представителю авиакомпании. Она не извинилась, не предложила ничего. Она говорила, что у нее нет времени и сказала: „Ждите“. Я говорю: „Ну сколько еще ждать? Мы уже ждем 7 часов“. Она бросила трубку», — рассказала тренер команды Анастасия на видео, которое опубликовала Загородняя.

Команде из 11 человек, самым младшим из которых — 4 года, не предоставили питания и воды. Когда в ситуацию вмешалась детский омбудсмен, их привели в зал для вип-клиентов и накормили. Самым маленьким привезли раскраски, чтобы было, чем заняться. В итоге вечером команду отправили на поезде домой в Пермь.

«Они 8 часов сидели. 8! И мне кто-то скажет, что авиакомпания молодец? Даже если нет инструкций, воды детям принести выше достоинства? Прокуратура нас поддержала. Я с командой ребятишек из Перми, которые остались один на один с проблемой в аэропорту! Слава Богу, все хорошо. А показать элементы программы для соревнований можно и уполномоченному», — рассказала в следующем своем посту Загородняя.

Ранее в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и в Анапу отменили авиарейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства. Причиной стала спецоперация на Украине, которую объявил президент РФ Владимир Путин.

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