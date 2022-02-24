На юг России отменили авиарейсы

В Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и в Анапу отменили авиарейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства. Об этом рассказал представитель аэропорта «Платов».
«В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта „Платов“. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы», — сказал представитель аэропорта, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что работа аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы приостановлена до полуночи.
Ранее стало известно о закрытии воздушного пространства России у границ Украины для гражданских самолетов. Украина также закрыла небо из-за угрозы самолетам. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
В Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и в Анапу отменили авиарейсы из-за запрета использования южного воздушного пространства. Об этом рассказал представитель аэропорта «Платов». «В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта „Платов“. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы», — сказал представитель аэропорта, передает РИА «Новости». Издание отмечает, что работа аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы приостановлена до полуночи. Ранее стало известно о закрытии воздушного пространства России у границ Украины для гражданских самолетов. Украина также закрыла небо из-за угрозы самолетам. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.