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В Салехарде резко упала цена на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, роснефть, азс, заправка автомобиля
Цена на бензин снизилась на 1,5 рубля Фото:

Жители Салехарда заметили, что на заправках «Роснефти» на полтора рубля подешевел бензин. Об этом горожане написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Бензин подешевел на 1,5 рубля на „Роснефти“, у телецентра 49,2 рубля за литр. Стоил 50,7 рублей еще на той неделе, в пятницу (18 февраля — прим. URA.RU)», — написал Сергей Лукашев в группе «Подслушано в Салехарде».

Эти данные жители Салехарда сообщили 24 февраля, в четверг. В пятницу цены на бензин остались такими же. Местные таксисты и жители в разговоре с URA.RU отметили, что были очень удивлены такому повороту событий и точно не ждали уменьшения цен на АЗС «Роснефти».

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Жители Салехарда заметили, что на заправках «Роснефти» на полтора рубля подешевел бензин. Об этом горожане написали в социальной сети «ВКонтакте». «Бензин подешевел на 1,5 рубля на „Роснефти“, у телецентра 49,2 рубля за литр. Стоил 50,7 рублей еще на той неделе, в пятницу (18 февраля — прим. URA.RU)», — написал Сергей Лукашев в группе «Подслушано в Салехарде». Эти данные жители Салехарда сообщили 24 февраля, в четверг. В пятницу цены на бензин остались такими же. Местные таксисты и жители в разговоре с URA.RU отметили, что были очень удивлены такому повороту событий и точно не ждали уменьшения цен на АЗС «Роснефти».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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