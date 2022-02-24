В Салехарде резко упала цена на бензин

Цена на бензин снизилась на 1,5 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Салехарда заметили, что на заправках «Роснефти» на полтора рубля подешевел бензин. Об этом горожане написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Бензин подешевел на 1,5 рубля на „Роснефти“, у телецентра 49,2 рубля за литр. Стоил 50,7 рублей еще на той неделе, в пятницу (18 февраля — прим. URA.RU)», — написал Сергей Лукашев в группе «Подслушано в Салехарде».

Эти данные жители Салехарда сообщили 24 февраля, в четверг. В пятницу цены на бензин остались такими же. Местные таксисты и жители в разговоре с URA.RU отметили, что были очень удивлены такому повороту событий и точно не ждали уменьшения цен на АЗС «Роснефти».