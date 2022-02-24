Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова покидает свой пост. Об этом музей сообщил в официальной группе в Facebook.
«28 февраля 2022 года уходит со своего поста генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Константиновна Ветрова. Она возглавляла музей в течение 12 лет», — говорится в сообщении музея.
Там также отмечено, что за эти годы музей открыл новые филиалы и расширил контакты. Сотрудники музея поблагодарили Наталью Ветрову за ее самоотдачу и годы, проведенные вместе. «Все 12 лет она первой приходила на работу и уходила значительно позже окончания рабочего времени», — написано в посте.
Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова покидает свой пост. Об этом музей сообщил в официальной группе в Facebook. «28 февраля 2022 года уходит со своего поста генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Константиновна Ветрова. Она возглавляла музей в течение 12 лет», — говорится в сообщении музея. Там также отмечено, что за эти годы музей открыл новые филиалы и расширил контакты. Сотрудники музея поблагодарили Наталью Ветрову за ее самоотдачу и годы, проведенные вместе. «Все 12 лет она первой приходила на работу и уходила значительно позже окончания рабочего времени», — написано в посте. Ранее URA.RU уже сообщало, что Ветрова не будет продлевать контракт. Дозвониться до музея не удалось — никто не взял трубку.