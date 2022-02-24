24 февраля 2022

Свердловский экс-министр уходит с поста гендиректора музея. Инсайд URA.RU подтвердился

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Юбилей Альянс Франсез в Екатеринбурге. Екатеринбург, ветрова наталья, портрет, французский орден искусства литературы
Наталья Ветрова возглавляла Свердловский краеведческий музей 12 лет Фото:

Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова покидает свой пост. Об этом музей сообщил в официальной группе в Facebook.

«28 февраля 2022 года уходит со своего поста генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Константиновна Ветрова. Она возглавляла музей в течение 12 лет», — говорится в сообщении музея.

Там также отмечено, что за эти годы музей открыл новые филиалы и расширил контакты. Сотрудники музея поблагодарили Наталью Ветрову за ее самоотдачу и годы, проведенные вместе. «Все 12 лет она первой приходила на работу и уходила значительно позже окончания рабочего времени», — написано в посте.

Ранее URA.RU уже сообщало, что Ветрова не будет продлевать контракт. Дозвониться до музея не удалось — никто не взял трубку.

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Генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Ветрова покидает свой пост. Об этом музей сообщил в официальной группе в Facebook. «28 февраля 2022 года уходит со своего поста генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Наталья Константиновна Ветрова. Она возглавляла музей в течение 12 лет», — говорится в сообщении музея. Там также отмечено, что за эти годы музей открыл новые филиалы и расширил контакты. Сотрудники музея поблагодарили Наталью Ветрову за ее самоотдачу и годы, проведенные вместе. «Все 12 лет она первой приходила на работу и уходила значительно позже окончания рабочего времени», — написано в посте. Ранее URA.RU уже сообщало, что Ветрова не будет продлевать контракт. Дозвониться до музея не удалось — никто не взял трубку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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