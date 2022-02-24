Курганец призывал к расправе над прокурорами

Курганец выразил в интернете свое недовольство сотрудниками прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана призывал в соцсети «ВКонтакте» к расправе над сотрудниками прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Фигурант разместил в открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников органов прокуратуры Российской Федерации. <…> В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета. Ранее другой житель Кургана в текстовых комментариях в соцсети «ВКонтакте» призывал к насилию в отношении силовиков.