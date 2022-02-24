24 февраля 2022
23 февраля 2022

Курганец призывал к расправе над прокурорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Курганец выразил в интернете свое недовольство сотрудниками прокуратуры Фото:

Житель Кургана призывал в соцсети «ВКонтакте» к расправе над сотрудниками прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Фигурант разместил в открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников органов прокуратуры Российской Федерации. <…> В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета. Ранее другой житель Кургана в текстовых комментариях в соцсети «ВКонтакте» призывал к насилию в отношении силовиков.

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Житель Кургана призывал в соцсети «ВКонтакте» к расправе над сотрудниками прокуратуры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Фигурант разместил в открытой группе социальной сети „ВКонтакте“ высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников органов прокуратуры Российской Федерации. <…> В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе. Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета. Ранее другой житель Кургана в текстовых комментариях в соцсети «ВКонтакте» призывал к насилию в отношении силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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