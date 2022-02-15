Мужчину приговорили к условному сроку и запретили два года заниматься администрированием сайтов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганский городской суд признал 41-летнего мужчину виновным в публичных призывах к экстремизму, в том числе к насилию в отношении силовиков. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Курганской области.

«Судом установлено, что осужденный в сентябре 2021 года, находясь в Кургане, являясь активным приверженцем экстремистских взглядов, используя страницу с вымышленным именем, разместил в социальной сети „ВКонтакте“ текстовые комментарии. В них содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждалось по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Курганца приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ему также запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Приговор в законную силу еще не вступил.

В разговоре с URA.RU эксперт-психолингвист уточнил, что экстремисты своими высказываниями в соцсетях дестабилизируют общество. При этом сами преступники не осознают, насколько опасных их высказывания. «Необходимо пресекать такие попытки расшатывания ситуации. Делая это для хайпа люди не всегда понимают последствия. А они несомненно будут в виде уголовного преследования», — уверен эксперт.

Курганца (справа) осудили за комментарии в соцсети Фото УФСБ России по Курганской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам