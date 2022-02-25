Инсайдеры: сотрудников ФСБ России лишили отпусков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Сотрудники ФСБ переведены на особый график работы Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Сотрудникам ФСБ России отменили отпуска на весенний период 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным. Еще один собеседник агентства в спецслужбе уточнил, что распоряжение касается не всех подразделений.

«Сотрудникам ФСБ пришло распоряжение перенести намеченные на весенний период текущего года отпуска. Объяснено это решение было служебной необходимостью», — отметил источник. По его словам, изменен и график работы — он стал ненормированным.

Еще один собеседник URA.RU в спецслужбах уточнил, что подобные ограничения касаются, в основном, сотрудников приграничных подразделений. Речь идет о территориях, приближенных к западным рубежам, в частности к Донбассу и Украине, где проводится спецоперация Вооруженных сил России.

Официальных комментариев от ФСБ оперативно получить не удалось, в пресс-службу ведомства направлен письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сотрудникам ФСБ России отменили отпуска на весенний период 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным. Еще один собеседник агентства в спецслужбе уточнил, что распоряжение касается не всех подразделений. «Сотрудникам ФСБ пришло распоряжение перенести намеченные на весенний период текущего года отпуска. Объяснено это решение было служебной необходимостью», — отметил источник. По его словам, изменен и график работы — он стал ненормированным. Еще один собеседник URA.RU в спецслужбах уточнил, что подобные ограничения касаются, в основном, сотрудников приграничных подразделений. Речь идет о территориях, приближенных к западным рубежам, в частности к Донбассу и Украине, где проводится спецоперация Вооруженных сил России. Официальных комментариев от ФСБ оперативно получить не удалось, в пресс-службу ведомства направлен письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...