Инсайдеры: сотрудников ФСБ России лишили отпусков

Сотрудникам ФСБ России отменили отпуска на весенний период 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным. Еще один собеседник агентства в спецслужбе уточнил, что распоряжение касается не всех подразделений.
«Сотрудникам ФСБ пришло распоряжение перенести намеченные на весенний период текущего года отпуска. Объяснено это решение было служебной необходимостью», — отметил источник. По его словам, изменен и график работы — он стал ненормированным.
Еще один собеседник URA.RU в спецслужбах уточнил, что подобные ограничения касаются, в основном, сотрудников приграничных подразделений. Речь идет о территориях, приближенных к западным рубежам, в частности к Донбассу и Украине, где проводится спецоперация Вооруженных сил России.
Официальных комментариев от ФСБ оперативно получить не удалось, в пресс-службу ведомства направлен письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
Сотрудникам ФСБ России отменили отпуска на весенний период 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве, пожелавший остаться неназванным. Еще один собеседник агентства в спецслужбе уточнил, что распоряжение касается не всех подразделений. «Сотрудникам ФСБ пришло распоряжение перенести намеченные на весенний период текущего года отпуска. Объяснено это решение было служебной необходимостью», — отметил источник. По его словам, изменен и график работы — он стал ненормированным. Еще один собеседник URA.RU в спецслужбах уточнил, что подобные ограничения касаются, в основном, сотрудников приграничных подразделений. Речь идет о территориях, приближенных к западным рубежам, в частности к Донбассу и Украине, где проводится спецоперация Вооруженных сил России. Официальных комментариев от ФСБ оперативно получить не удалось, в пресс-службу ведомства направлен письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.