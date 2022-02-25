ТАСС: Минобороны РФ опровергло обстрелы Киева

25 февраля 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы РФ не наносили ракетные удары по Киеву. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, украинские ПВО ошибочно ударили по своему же истребителю. «Российские ВС не наносили никаких ракетных ударов по Киеву. Взрыв в небе над Киевом в ночь на пятницу связан с ошибочным ударом украинской ПВО по собственному истребителю», — передает ТАСС сообщение источника в Минобороны РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН сообщал о нескольких взрывах в районе Киева. Отмечалось, что, что взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы Украины, на Позняках. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.