ТАСС: Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Пока Зеленский с Путиным лично не встречались Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Видеообращение с предложением переговоров Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил Зеленский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины, то есть фактически отказаться от вступления в НАТО. «Это движение в сторону позитива», — отметил Песков.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Об этом сообщает ТАСС. Видеообращение с предложением переговоров Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил Зеленский. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины, то есть фактически отказаться от вступления в НАТО. «Это движение в сторону позитива», — отметил Песков. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.
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