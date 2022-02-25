ТАСС: Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Об этом сообщает ТАСС.
Видеообращение с предложением переговоров Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил Зеленский.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины, то есть фактически отказаться от вступления в НАТО. «Это движение в сторону позитива», — отметил Песков.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Об этом сообщает ТАСС. Видеообращение с предложением переговоров Зеленский опубликовал в своем telegram-канале. «Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил Зеленский. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве обратили внимание на заявление Зеленского, что Киев готов говорить о нейтральном статусе Украины, то есть фактически отказаться от вступления в НАТО. «Это движение в сторону позитива», — отметил Песков. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин. По его словам, главными целями операции являются демилитаризация и денацификация Украины.