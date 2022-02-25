В Подмосковье для беженцев развернули мобильный госпиталь

25 февраля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

В мобильном госпитале беженцы могут пройти диспансеризацию или сдать ПЦР-тест Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) открыло медицинский госпиталь в пункте временного размещения (ПВР) беженцев из ДНР и ЛНР. Как сообщили в пресс-службе организации, медгородок, развернутый в Московской области, оснащен всем оборудованием, необходимым для углубленной диспансеризации беженцев. «Наша общая задача — создать максимально комфортные и спокойные условия для людей, которые вынуждены были экстренно покинуть свои дома. ФМБА России организовало медицинский городок, в котором есть все необходимое для прохождения углубленной диспансеризации, проведения ПЦР-тестирования и вакцинации для желающих. Мы обеспечиваем работу педиатрической службы, узких специалистов», — передает пресс-служба ФМБА. В мобильном госпитале беженцы могут получить консультации офтальмолога, ЛОРа, хирурга, онколога, гинеколога, реаниматолога. Также есть возможность сделать рентгенографию, флюорографию или ЭКГ. При необходимости предусмотрена возможность доставки пациентов в медицинские центры ФБА для оказания дополнительной помощи. «Сейчас в данном лагере находится 159 человек <…> Медицинской городок ФМБА работает круглосуточно, а медицинская помощь предоставляется бесплатно», — заключили в агентстве. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство обслуживает около 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах РФ и городе Байконур в Казахстане Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) открыло медицинский госпиталь в пункте временного размещения (ПВР) беженцев из ДНР и ЛНР. Как сообщили в пресс-службе организации, медгородок, развернутый в Московской области, оснащен всем оборудованием, необходимым для углубленной диспансеризации беженцев. «Наша общая задача — создать максимально комфортные и спокойные условия для людей, которые вынуждены были экстренно покинуть свои дома. ФМБА России организовало медицинский городок, в котором есть все необходимое для прохождения углубленной диспансеризации, проведения ПЦР-тестирования и вакцинации для желающих. Мы обеспечиваем работу педиатрической службы, узких специалистов», — передает пресс-служба ФМБА. В мобильном госпитале беженцы могут получить консультации офтальмолога, ЛОРа, хирурга, онколога, гинеколога, реаниматолога. Также есть возможность сделать рентгенографию, флюорографию или ЭКГ. При необходимости предусмотрена возможность доставки пациентов в медицинские центры ФБА для оказания дополнительной помощи. «Сейчас в данном лагере находится 159 человек <…> Медицинской городок ФМБА работает круглосуточно, а медицинская помощь предоставляется бесплатно», — заключили в агентстве. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство обслуживает около 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах РФ и городе Байконур в Казахстане