Замглавы курганского ГУ МЧС получил новую должность

Дмитрий Пелих назначен замначальника ГУ МЧС по антикризисному управлению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель начальника ГУ МЧС по Курганской области Дмитрий Пелих, который ранее отвечал за надзорную деятельность и профилактическую работу, назначен на должность замначальника ГУ МЧС по антикризисному управлению. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Пелих Дмитрий Викторович. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по антикризисному управлению)», — указано на сайте в разделе «руководство Главного управления МЧС России по Курганской области».

С 2020 года до недавнего времени Пелих в статусе замначальника ГУ МЧС руководил управлением надзорной деятельности и профилактической работы. Сейчас эта должность указана вакантной. В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области подтвердили URA.RU, что Пелих назначен замглавы ведомства по антикризисному управлению. Эта должность долгое время была вакантной. Кандидат на освободившуюся должность начальника управления надзорной деятельности уже есть, он проходит процедуру согласования. Также с конца 2021 года вакантна должность первого замначальника ГУ МЧС России по Курганской области, занимавший ее Валерий Земляных ушел на пенсию.

Пелих родился в 1974 году в Новокузнецке Кемеровской области. В 1996 году он окончил Курганский государственный университет, в 2002 году — Уральский филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России, в 2018 году — Курганскую государственную сельхозакадемию. В 2004 и 2019 годах Пелих принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными лесными пожарами в Курганской области, в 2016 году участвовал в ликвидации ЧС, связанной с весенним половодьем в регионе. Награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» I степени и другими ведомственными наградами.

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