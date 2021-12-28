28 декабря 2021
27 декабря 2021

Третий за год замглавы курганского МЧС ушел на пенсию

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС. Курган , земляных валерий
На пенсию ушел первый заместитель ГУ МЧС Валерий Земляных Фото:

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Валерий Земляных ушел на пенсию. Данная информация размещена на сайте областного ГУ МЧС.

«В Главном управлении МЧС России по Курганской области состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых полковника внутренней службы Валерия Земляных. Валерий Николаевич прошел путь от радиотелефониста до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области», — указано в сообщении.

Земляных отслужил в системе МЧС России 31 год. Он участвовал в тушении крупных лесных пожаров в регионе, и был награжден медалью МЧС России «За усердие».

Ранее на пенсию с поста замглавы областного ГУ МЧС ушел Константин Юровских. В ноябре на его место пришел Дмитрий Якушев. В начале года на пенсию ушел еще один замначальника ГУ МЧС по Курганской области — Алексей Ткачев.

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Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Валерий Земляных ушел на пенсию. Данная информация размещена на сайте областного ГУ МЧС. «В Главном управлении МЧС России по Курганской области состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых полковника внутренней службы Валерия Земляных. Валерий Николаевич прошел путь от радиотелефониста до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области», — указано в сообщении. Земляных отслужил в системе МЧС России 31 год. Он участвовал в тушении крупных лесных пожаров в регионе, и был награжден медалью МЧС России «За усердие». Ранее на пенсию с поста замглавы областного ГУ МЧС ушел Константин Юровских. В ноябре на его место пришел Дмитрий Якушев. В начале года на пенсию ушел еще один замначальника ГУ МЧС по Курганской области — Алексей Ткачев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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