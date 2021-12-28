Третий за год замглавы курганского МЧС ушел на пенсию

На пенсию ушел первый заместитель ГУ МЧС Валерий Земляных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Валерий Земляных ушел на пенсию. Данная информация размещена на сайте областного ГУ МЧС.

«В Главном управлении МЧС России по Курганской области состоялись торжественные проводы на заслуженный отдых полковника внутренней службы Валерия Земляных. Валерий Николаевич прошел путь от радиотелефониста до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Курганской области», — указано в сообщении.

Земляных отслужил в системе МЧС России 31 год. Он участвовал в тушении крупных лесных пожаров в регионе, и был награжден медалью МЧС России «За усердие».

Ранее на пенсию с поста замглавы областного ГУ МЧС ушел Константин Юровских. В ноябре на его место пришел Дмитрий Якушев. В начале года на пенсию ушел еще один замначальника ГУ МЧС по Курганской области — Алексей Ткачев.

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