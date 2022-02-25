Россию хотят отстранить от «Евровидения»

Финляндия не отправит участника на Евровидение, если Россию не снимут с конкурсаФото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting
Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». Аналогичное требование также выдвинула Швеция.
«YLE не отправит участника на „Евровидение“, если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в „Евровидении“ в Турине (Италия), в мае. Корпорация всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство. Россия напала на эти ценности», — передает РИА «Новости» сообщение YLE.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого США и страны Европейского союза ввели против России новые санкции, пишет «Национальная служба новостей». Под новые санкции попали крупнейшие российские банки и экономический сектор.
Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». Аналогичное требование также выдвинула Швеция. «YLE не отправит участника на „Евровидение“, если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в „Евровидении“ в Турине (Италия), в мае. Корпорация всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство. Россия напала на эти ценности», — передает РИА «Новости» сообщение YLE. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого США и страны Европейского союза ввели против России новые санкции, пишет «Национальная служба новостей». Под новые санкции попали крупнейшие российские банки и экономический сектор.