В Екатеринбурге заменят троллейбусы по спецплану правительства РФ

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, троллейбус, троллейбусный парк, городской транспорт, троллейбусное депо
В Екатеринбурге изношены все 230 троллейбусов, говорили ранее в депо Фото:

Обновлять троллейбусный парк Екатеринбурга будут не по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД), как планировалось изначально, а по одной из других программ правительства РФ, реализуемых по линии вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к горадминистрации.

Обновление троллейбусного парка мэр Алексей Орлов анонсировал 19 января, когда директор Орджоникидзевского троллейбусного депо Андрей Буздыган отчитался, что в Екатеринбурге изношены все 230 единиц техники. «Есть возможность поучаствовать в нацпроекте [БКД]», — говорил Орлов перед поездкой в Москву.

«Насколько я знаю, переговоры в Минтрансе РФ прошли не очень удачно — зайти в нацпроект не получается», — поделился источник. В прошлом году также не удалось добиться федеральной субсидии на покупку новых трамваев. «Но деньги на троллейбусы все же придут — по одной из правительственных программ», — добавил собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту сказали, что пока не обладают фактурной информацией по теме.

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По словам инсайдера, 28 февраля губернатор Евгений Куйвашев якобы будет встречаться с Хуснуллиным в Москве, и, возможно, среди прочего обсудит с ним обновление троллейбусного парка Екатеринбурга. Хотя, когда глава региона был мэром Тюмени, его называли «убийцей троллейбусов»: в 2009-м Куйвашев отменил движение этого вида транспорта, считая его нерентабельным. «В Екатеринбурге Куйвашев не будет убивать троллейбусы», — иронизирует другой собеседник URA.RU во власти.

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Обновлять троллейбусный парк Екатеринбурга будут не по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД), как планировалось изначально, а по одной из других программ правительства РФ, реализуемых по линии вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к горадминистрации. Обновление троллейбусного парка мэр Алексей Орлов анонсировал 19 января, когда директор Орджоникидзевского троллейбусного депо Андрей Буздыган отчитался, что в Екатеринбурге изношены все 230 единиц техники. «Есть возможность поучаствовать в нацпроекте [БКД]», — говорил Орлов перед поездкой в Москву. «Насколько я знаю, переговоры в Минтрансе РФ прошли не очень удачно — зайти в нацпроект не получается», — поделился источник. В прошлом году также не удалось добиться федеральной субсидии на покупку новых трамваев. «Но деньги на троллейбусы все же придут — по одной из правительственных программ», — добавил собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту сказали, что пока не обладают фактурной информацией по теме. По словам инсайдера, 28 февраля губернатор Евгений Куйвашев якобы будет встречаться с Хуснуллиным в Москве, и, возможно, среди прочего обсудит с ним обновление троллейбусного парка Екатеринбурга. Хотя, когда глава региона был мэром Тюмени, его называли «убийцей троллейбусов»: в 2009-м Куйвашев отменил движение этого вида транспорта, считая его нерентабельным. «В Екатеринбурге Куйвашев не будет убивать троллейбусы», — иронизирует другой собеседник URA.RU во власти.
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