Дипломат РФ: Зеленскому сохранят жизнь, чтобы отдать под трибунал

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленского ждет трибунал, считает Чижов Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Надеюсь, что Зеленский не будет убит в ходе российской военной операции. Потому что в какой-то момент им займется трибунал», — передает РИА «Новости» слова Чижова, сказанные им журналисту Euractiv.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны.

Зеленский выразил готовность переговорить с Москвой. Он считает, что России рано или поздно придется вести переговоры с Киевом. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что должно произойти, дабы состоялись переговоры с Украиной.

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Президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Надеюсь, что Зеленский не будет убит в ходе российской военной операции. Потому что в какой-то момент им займется трибунал», — передает РИА «Новости» слова Чижова, сказанные им журналисту Euractiv. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Зеленский выразил готовность переговорить с Москвой. Он считает, что России рано или поздно придется вести переговоры с Киевом. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что должно произойти, дабы состоялись переговоры с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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