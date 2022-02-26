Дипломат РФ: Зеленскому сохранят жизнь, чтобы отдать под трибунал

26 февраля 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

Президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Надеюсь, что Зеленский не будет убит в ходе российской военной операции. Потому что в какой-то момент им займется трибунал», — передает РИА «Новости» слова Чижова, сказанные им журналисту Euractiv. Президент России Владимир Путин ранее объявил о начале военной операции на территории Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели в отношении России новые экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Зеленский выразил готовность переговорить с Москвой. Он считает, что России рано или поздно придется вести переговоры с Киевом. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что должно произойти, дабы состоялись переговоры с Украиной.