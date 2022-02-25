ТАСС: Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские солдаты сложат оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале ТАСС.
«Режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления — Запад и неонацисты. Россия готова к переговорам в любой момент, когда вооруженные силы Украины сложат оружие. Никто не собирается нападать на солдат Украины и угнетать их, пусть возвращаются к семьям», — сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что Россия не может признать нынешнее правительство Украины демократическим, так как оно применяет методы геноцида по отношению к населению своей страны. Лавров подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, пишет RT. В МИД РФ отметили, что Зеленский сам упустил возможность провести переговоры по гарантиям безопасности, сообщает телеканала 360. Сегодня президент Украины попросил Россию начать переговоры.
Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские солдаты сложат оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале ТАСС. «Режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления — Запад и неонацисты. Россия готова к переговорам в любой момент, когда вооруженные силы Украины сложат оружие. Никто не собирается нападать на солдат Украины и угнетать их, пусть возвращаются к семьям», — сказал Лавров. Глава МИД отметил, что Россия не может признать нынешнее правительство Украины демократическим, так как оно применяет методы геноцида по отношению к населению своей страны. Лавров подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, пишет RT. В МИД РФ отметили, что Зеленский сам упустил возможность провести переговоры по гарантиям безопасности, сообщает телеканала 360. Сегодня президент Украины попросил Россию начать переговоры.