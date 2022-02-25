ТАСС: Лавров назвал условие для переговоров по Украине

25 февраля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Россия не собирается угнетать украинских солдат, они могут вернуться к своим семьям, отметил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские солдаты сложат оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале ТАСС. «Режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления — Запад и неонацисты. Россия готова к переговорам в любой момент, когда вооруженные силы Украины сложат оружие. Никто не собирается нападать на солдат Украины и угнетать их, пусть возвращаются к семьям», — сказал Лавров. Глава МИД отметил, что Россия не может признать нынешнее правительство Украины демократическим, так как оно применяет методы геноцида по отношению к населению своей страны. Лавров подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, пишет RT. В МИД РФ отметили, что Зеленский сам упустил возможность провести переговоры по гарантиям безопасности, сообщает телеканала 360. Сегодня президент Украины попросил Россию начать переговоры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова начать переговоры с Украиной после того, как украинские солдаты сложат оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с представителями МИД Донецкой и Луганской народных республик. Трансляция пресс-конференции идет на youtube-канале ТАСС. «Режим в Киеве находится под двумя механизмами внешнего управления — Запад и неонацисты. Россия готова к переговорам в любой момент, когда вооруженные силы Украины сложат оружие. Никто не собирается нападать на солдат Украины и угнетать их, пусть возвращаются к семьям», — сказал Лавров. Глава МИД отметил, что Россия не может признать нынешнее правительство Украины демократическим, так как оно применяет методы геноцида по отношению к населению своей страны. Лавров подчеркнул, что Россия проводит военную операцию для того, чтобы граждане Украины могли определять свое будущее самостоятельно, без давления из вне. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение и объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, пишет RT. В МИД РФ отметили, что Зеленский сам упустил возможность провести переговоры по гарантиям безопасности, сообщает телеканала 360. Сегодня президент Украины попросил Россию начать переговоры.