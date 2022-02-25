Зеленский вновь обратился к властям РФ с просьбой о переговорах

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что Москва рано или поздно будет вынуждена пойти на переговоры с Киевом Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Правительству России рано или поздно придется вести переговоры с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

«России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», — сказал Зеленский. Его словам приводит ТАСС.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение.

Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России.

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Правительству России рано или поздно придется вести переговоры с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского. «России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», — сказал Зеленский. Его словам приводит ТАСС. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. При этом он инициировал проведение телефонных переговоров с Путиным, однако не получил ответа на свое предложение. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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