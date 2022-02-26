Зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1» попала в жилой дом в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности „Бук-М1“, и ракета задела угол жилого дома», — передает ТАСС сообщение Минобороны.
В ведомстве отмечают, что причиной отказа системы «Бук-М1» стал его возраст. «Это отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении ВСУ с советских времен», — заключили в Минобороны.
24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. На данный момент российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, пишет «Национальная служба новостей».
Зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1» попала в жилой дом в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. «Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности „Бук-М1“, и ракета задела угол жилого дома», — передает ТАСС сообщение Минобороны. В ведомстве отмечают, что причиной отказа системы «Бук-М1» стал его возраст. «Это отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении ВСУ с советских времен», — заключили в Минобороны. 24 февраля Россия начала на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации страны. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. На данный момент российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, пишет «Национальная служба новостей».