«Новые люди» выдвинутся на 19 кампаний по выбору депутатов в свердловских городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское отделение партии «Новые люди» официально объявило о своем участии в областной избирательной кампании-2022. Ячейка выдвинет кандидатов на выборы 19 муниципальных дум. Об этом на собрании реготделения заявил его лидер, депутат заксобрания Рант Агаджанян, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сегодня даем старт очень важному процессу — началу муниципальных кампаний. В прошлом году у нас было 35 выборов в муниципалитетах, но, к сожалению, Госдума и законодательное собрание перекрыли весь фокус внимания. В этом году мы во всех 19 кампаниях примем активное участие и будет занимать там [в муниципальных думах] достойные места», — объявил Агаджанян.

Ключевыми для «Новых людей» станут кампании в Нижнем Тагиле и Первоуральске. Ожидается, что в обоих городах выборы депутатов станут одними из самых конкурентных по области, поэтому партия уже запустила агитработу. В Нижнем Тагиле выдвинется юрист, замруководителя ячейки «НЛ» Евгений Кузнецов, а в Первоуральске — заведующий местной поликлиникой Алексей Ячменев.

Вопреки ожиданиям, «Новые люди» официально не объявили об участии в выборах губернатора Свердловской области. Агаджанян в разговоре с URA.RU пояснил, что сейчас реготделение выбирает кандидата, и решения стоит ждать через месяц. «Сейчас есть разные претенденты. Мы ведем работу по отбору [кандидата], затем будет утверждение в центральном совете партии. Думаю, окончательное решение будет принято уже к концу марта, чтобы успеть собрать документы и пройти муниципальный фильтр», — спрогнозировал Агаджанян.

Сейчас обсуждается сценарий, что «Новые люди» предложат выдвинуться стороннему кандидату — человеку с большим политическим бэкграундом, не состоящим сейчас в партии. В то же время не исключено, что на губернаторский пост будет претендовать депутат заксо от «НЛ», бизнесмен Иван Зайченко.

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