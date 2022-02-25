В Свердловской области до 7 марта запретили массовые мероприятия

В регионе увеличилось количество тяжелых больных с коронавирусом, заявили в правительстве области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области запретили проведение массовых мероприятий с 27 февраля по 7 марта. По информации правительства региона, эта мера вводится «в связи с ростом выявляемых случаев заболевания COVID-19».

«Внесены изменения в указ №100, устанавливающий в Свердловской области особый режим в связи с пандемией COVID-19. [Вводится] запрет на проведение в Свердловской области публичных мероприятий в период с 27 февраля по 7 марта», — говорится в сообщении, опубликованном 26 февраля на сайте правительства Свердловской области.

По словам заместителя руководителя оперативного штаба Павла Крекова, в последнюю неделю в регионе фиксируется прирост числа заболевших. «Если 20 февраля было чуть более 3,1 тысячи больных в сутки, то 23 февраля их стало уже больше 4 тысяч, а вчера и сегодня — свыше 4,5 тысячи. После консультаций с эпидемиологами и санитарными врачами … было принято решение о некотором ужесточении эпидрежима в части ограничения на проведения массовых мероприятий», — приводятся слова Крекова на сайте областного правительства.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков отметил, что на протяжении последних 10 дней отмечается «тенденция утяжеления течения болезни». «Количество тяжелых пациентов выросло. Это может объясняться тем, что «Омикрон» полностью не вытеснил «Дельту», — заявил он. Он призвал не пренебрегать профилактикой, иначе «Дельта» может вернуться, что приведет к еще большему росту числа тяжелых пациентов. Ношение масок, особенно в транспорте, магазинах и других общественных местах, социальная дистанция и дезинфекция рук по-прежнему актуальны.

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