РИА «Новости»: при обстреле в Донецке пострадал подросток. Минно-взрывная травма 27 февраля 2022 в 02:44 Размер текста - 17 + 14-летняя жительница Донецка получила серьезную травму в области головы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Гражданская война на Украине Девочка-подросток пострадала при обстреле Донецка, она получила скальпированную рану затылочной области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение от представительства ДНР в СЦКК. «По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения. Минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области», — говорится в Telegram представительства ДНР. Также сообщается, что в Киевском районе Донецка повреждены котельная, склады, а также зафиксировано попадание снаряда в квартиру. Кроме того, перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление. В результате повреждения подстанции «Маяк» оказались обесточены 26 трансформаторный подстанций, более 5500 абонентов остались без электричества. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы страны не входит оккупация Украины. Лидер Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Россией. После отказа Украины провести переговоры с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Девочка-подросток пострадала при обстреле Донецка, она получила скальпированную рану затылочной области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение от представительства ДНР в СЦКК. «По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения. Минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области», — говорится в Telegram представительства ДНР. Также сообщается, что в Киевском районе Донецка повреждены котельная, склады, а также зафиксировано попадание снаряда в квартиру. Кроме того, перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление. В результате повреждения подстанции «Маяк» оказались обесточены 26 трансформаторный подстанций, более 5500 абонентов остались без электричества. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы страны не входит оккупация Украины. Лидер Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Россией. После отказа Украины провести переговоры с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям