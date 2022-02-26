26 февраля 2022

РИА «Новости»: при обстреле в Донецке пострадал подросток. Минно-взрывная травма

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14-летняя жительница Донецка получила серьезную травму в области головы Фото:
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Гражданская война на Украине

Девочка-подросток пострадала при обстреле Донецка, она получила скальпированную рану затылочной области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение от представительства ДНР в СЦКК.

«По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения. Минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области», — говорится в Telegram представительства ДНР.

Также сообщается, что в Киевском районе Донецка повреждены котельная, склады, а также зафиксировано попадание снаряда в квартиру. Кроме того, перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление. В результате повреждения подстанции «Маяк» оказались обесточены 26 трансформаторный подстанций, более 5500 абонентов остались без электричества.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы страны не входит оккупация Украины. Лидер Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Россией. После отказа Украины провести переговоры с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям.

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Девочка-подросток пострадала при обстреле Донецка, она получила скальпированную рану затылочной области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение от представительства ДНР в СЦКК. «По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения. Минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области», — говорится в Telegram представительства ДНР. Также сообщается, что в Киевском районе Донецка повреждены котельная, склады, а также зафиксировано попадание снаряда в квартиру. Кроме того, перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление. В результате повреждения подстанции «Маяк» оказались обесточены 26 трансформаторный подстанций, более 5500 абонентов остались без электричества. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы страны не входит оккупация Украины. Лидер Украины Владимир Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Россией. После отказа Украины провести переговоры с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям.
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