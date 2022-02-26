РИА: в США объяснили, какие банки РФ не попадут под санкции

27 февраля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Запад планирует освободить от санкций платежи за энергоносители, сообщил высокопоставленный представитель администрации США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад может сохранить в международной межбанковской системе SWIFT некоторые российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. Так Запад хочет избежать дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него. «Второй способ — это по-умному подойти к отбору институтов для „десвифтизации“. Мы знаем, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков. Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят», — цитирует американского чиновника РИА «Новости». Первый способ касался «маркировки» платежей. По словам представителя администрации США, если SWIFT сможет определять, какие из них проводятся за энергоносители, то такие платежи будут освобождены от санкций. Чиновник уточнил, что список банков для отключений от системы готовит Евросоюз во главе с Бельгией, на территории которой находится SWIFT — Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Пресс-служба правительства Германии ранее сообщила, что все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из SWIFT. Такое решение приняли лидеры США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза. Ранее Запад ввел санкции в отношении ряда российских банков. Самые сильные ограничения затронули ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В частности, о приостановке их участия в системе объявил Mastercard, передает RT. Жесткие санкции были введены после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад может сохранить в международной межбанковской системе SWIFT некоторые российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. Так Запад хочет избежать дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него. «Второй способ — это по-умному подойти к отбору институтов для „десвифтизации“. Мы знаем, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков. Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят», — цитирует американского чиновника РИА «Новости». Первый способ касался «маркировки» платежей. По словам представителя администрации США, если SWIFT сможет определять, какие из них проводятся за энергоносители, то такие платежи будут освобождены от санкций. Чиновник уточнил, что список банков для отключений от системы готовит Евросоюз во главе с Бельгией, на территории которой находится SWIFT — Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Пресс-служба правительства Германии ранее сообщила, что все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из SWIFT. Такое решение приняли лидеры США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза. Ранее Запад ввел санкции в отношении ряда российских банков. Самые сильные ограничения затронули ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В частности, о приостановке их участия в системе объявил Mastercard, передает RT. Жесткие санкции были введены после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине.