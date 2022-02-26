26 февраля 2022

РИА «Новости»: банки, попавшие под санкции, исключат из SWIFT

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В скором времени возможно отключение российских банков от SWIFT, передали в пресс-службе кабмина Германии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров.

«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ. Отмечается, что такое решение приняли сразу несколько западных лидеров из США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии.

В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Несколькими днями позже лидер страны объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны.

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Все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров. «Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ. Отмечается, что такое решение приняли сразу несколько западных лидеров из США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии. В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Несколькими днями позже лидер страны объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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