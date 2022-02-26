РИА «Новости»: банки, попавшие под санкции, исключат из SWIFT

27 февраля 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

В скором времени возможно отключение российских банков от SWIFT, передали в пресс-службе кабмина Германии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров. «Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ. Отмечается, что такое решение приняли сразу несколько западных лидеров из США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии. В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Несколькими днями позже лидер страны объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все российские банки, попавшие под санкции, будут исключены из международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров. «Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ. Отмечается, что такое решение приняли сразу несколько западных лидеров из США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Европейской комиссии и Германии. В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Несколькими днями позже лидер страны объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После того, как президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой, российская армия получила приказ наступать по всем направлениям страны.