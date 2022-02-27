РИА «Новости»: ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в ЛНР

Взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошел 26 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки (Луганская народная республика) произошел в результате ракетного удара вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«Двадцать шестого февраля украинскими военными преступниками был нанесен ракетный удар по нефтебазе, расположенной в городе Ровеньки», — цитирует издание заявление Народной милиции ЛНР. По данным правительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Украина использовала тактические ракетные комплексы 9К79-1 «Точка-У».

Взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошел в субботу, 26 февраля. При взрыве пострадали люди, их число и состояние уточняются. После первого взрыва последовал второй. В результате загорелись 200 тонн дизельного топлива.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. После он объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Российские войска наступают по всем направлениям, передает Минобороны РФ. За последние дни народная милиция ДНР, по их собственным сообщениям, взяла под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса.