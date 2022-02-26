Милиция ДНР проконтролирует 12 населенных пунктов на юге Донбасса

Представители народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса, сообщил заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
«Подразделения народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — сообщил Басурин. Он отметил, что подразделения будут держать путь вглубь обороны украинских силовиков на мариупольском направлении.
Басурин дополнил, что силы ДНР выдвинулись к населенным пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль в районе Волновахи. Он попросил украинских военных добровольно отказаться от участия в боевых действиях.
Представители народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса, сообщил заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей. «Подразделения народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги», — сообщил Басурин. Он отметил, что подразделения будут держать путь вглубь обороны украинских силовиков на мариупольском направлении. Басурин дополнил, что силы ДНР выдвинулись к населенным пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль в районе Волновахи. Он попросил украинских военных добровольно отказаться от участия в боевых действиях. Президент России Владимир Путин 21 февраля признал независимость суверенитета ДНР и ЛНР. В четверг утром 24 февраля он объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в его планы не входит оккупация территорий соседней страны.