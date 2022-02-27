Кремль: делегация РФ прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

27 февраля 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Россия готова начать переговоры в Гомеле, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — приводит слова Дмитрий Пескова РИА «Новости». В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что подготовили все необходимое для встречи. Сейчас ведомство занимается решением протокольных вопросов. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к властям РФ с просьбой начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске, пишет RT. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики согласен говорить о прекращении огня и мире. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — приводит слова Дмитрий Пескова РИА «Новости». В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что подготовили все необходимое для встречи. Сейчас ведомство занимается решением протокольных вопросов. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Кремля. Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к властям РФ с просьбой начать переговоры. В Кремле предложили провести их в Минске, пишет RT. После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев отказался от переговоров. Ночью 26 февраля пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава республики согласен говорить о прекращении огня и мире.