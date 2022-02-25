ТАСС: в МИД РФ заявили, что Украина отказалась от переговоров

26 февраля 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову. «Украинская сторона отказалась от ведения переговоров», — приводит слова Марии Захаровой ТАСС. Он уточнила, что Киев предложил перенести переговоры на субботу. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. 24 февраля Киев официально заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям РФ с просьбой провести переговоры об окончании боевых действий. В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной.