25 февраля 2022

ТАСС: в МИД РФ заявили, что Украина отказалась от переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Власти Украины предложили перенести переговоры с РФ на 26 февраля, сообщила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров», — приводит слова Марии Захаровой ТАСС. Он уточнила, что Киев предложил перенести переговоры на субботу.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

24 февраля Киев официально заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям РФ с просьбой провести переговоры об окончании боевых действий. В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина отказалась от переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову. «Украинская сторона отказалась от ведения переговоров», — приводит слова Марии Захаровой ТАСС. Он уточнила, что Киев предложил перенести переговоры на субботу. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. 24 февраля Киев официально заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям РФ с просьбой провести переговоры об окончании боевых действий. В Кремле заявили, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской, пишет RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...