25 февраля 2022

ТАСС: Зеленский принял предложение Путина о мирных переговорах

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Россия и Украина консультируются о месте и времени проведения переговоров, заявил Сергей Никифоров Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский принял предложение президента России Владимира Путина о переговорах и прекращении огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского главы Сергея Никифорова.

«Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ», — написал Сергей Никифоров в Facebook, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что шанс на восстановление нормальной жизни зависит от скорейшего начала переговоров. «Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса», — резюмировал пресс-секретарь Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

24 февраля Киев заявил о разрыве дипотношений с Москвой. Затем Зеленский попросил власти РФ провести переговоры об окончании боевых действий. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров с Украиной.

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Украинский лидер Владимир Зеленский принял предложение президента России Владимира Путина о переговорах и прекращении огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря украинского главы Сергея Никифорова. «Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ», — написал Сергей Никифоров в Facebook, передает ТАСС. Он подчеркнул, что шанс на восстановление нормальной жизни зависит от скорейшего начала переговоров. «Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса», — резюмировал пресс-секретарь Зеленского. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. 24 февраля Киев заявил о разрыве дипотношений с Москвой. Затем Зеленский попросил власти РФ провести переговоры об окончании боевых действий. В Кремле заявили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной, пишет RT. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины попросили перенести переговоры на субботу. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров с Украиной.
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