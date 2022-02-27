27 февраля 2022

ФИФА запретила сборной России использовать флаг и гимн на матчах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, fifa
В ФИФА допустили, что сборную Россию могут отстранить от дальнейших соревнований Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сборной России по футболу запрещается использовать флаг и гимн на международных матчах, а также ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз» из-за военной операции РФ на Украине. Об этом сообщается в релизе Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте.

«Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры, которые будут применяться в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в релизе ФИФА. Уточняется, что российской команде будет необходимо участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз», запрещено использовать флаг и гимн России.

Также в ФИФА решили, что международные соревнования не будут проводиться на территории России. «Домашние матчи [сборной РФ] пройдут на нейтральной территории и без зрителей», — подчеркивается в релизе Международной федерации футбола. Также ФИФА рассмотрит дополнительные санкции в отношении России, среди которых возможное отстранение российской сборной от соревнований.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборной России по футболу запрещается использовать флаг и гимн на международных матчах, а также ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз» из-за военной операции РФ на Украине. Об этом сообщается в релизе Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте. «Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры, которые будут применяться в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в релизе ФИФА. Уточняется, что российской команде будет необходимо участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз», запрещено использовать флаг и гимн России. Также в ФИФА решили, что международные соревнования не будут проводиться на территории России. «Домашние матчи [сборной РФ] пройдут на нейтральной территории и без зрителей», — подчеркивается в релизе Международной федерации футбола. Также ФИФА рассмотрит дополнительные санкции в отношении России, среди которых возможное отстранение российской сборной от соревнований. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...