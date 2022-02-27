ФИФА запретила сборной России использовать флаг и гимн на матчах

28 февраля 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Сборной России по футболу запрещается использовать флаг и гимн на международных матчах, а также ей придется участвовать под названием «Российский футбольный союз» из-за военной операции РФ на Украине. Об этом сообщается в релизе Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте. «Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры, которые будут применяться в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в релизе ФИФА. Уточняется, что российской команде будет необходимо участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз», запрещено использовать флаг и гимн России. Также в ФИФА решили, что международные соревнования не будут проводиться на территории России. «Домашние матчи [сборной РФ] пройдут на нейтральной территории и без зрителей», — подчеркивается в релизе Международной федерации футбола. Также ФИФА рассмотрит дополнительные санкции в отношении России, среди которых возможное отстранение российской сборной от соревнований. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.