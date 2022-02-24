Песков: Россия будет зачищать Украину от нацистов

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не уточнил, приведет ли спецоперация РФ к свержению Владимира Зеленского Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Идеальным исходом российской военной спецоперации на Украине стает освобождение республики и зачистка ее от нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, что подразумевается под «денацификацией Украины», которую ранее объявил глава РФ Владимир Путин.

«В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от нацистов. Воздержусь от других разъяснений [на счет президента Украины Владимира Зеленского]», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь отметил, что под демилитаризацией Россия подразумевает нейтрализацию военного потенциала Украины. По словам Пескова, ранее тот был «изрядно подрощен» благодаря активной деятельности зарубежных стран. Он не уточнил, произойдет ли смена правительства в республики в ходе действий российской армии.

Утром 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики. Президент РФ призвал украинских военных сложить оружие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва противостоит не народу Украины, а «хунте, которая захватила власть в Киеве».

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Идеальным исходом российской военной спецоперации на Украине стает освобождение республики и зачистка ее от нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, что подразумевается под «денацификацией Украины», которую ранее объявил глава РФ Владимир Путин. «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от нацистов. Воздержусь от других разъяснений [на счет президента Украины Владимира Зеленского]», — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что под демилитаризацией Россия подразумевает нейтрализацию военного потенциала Украины. По словам Пескова, ранее тот был «изрядно подрощен» благодаря активной деятельности зарубежных стран. Он не уточнил, произойдет ли смена правительства в республики в ходе действий российской армии. Утром 24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации на территории Украины. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация республики. Президент РФ призвал украинских военных сложить оружие. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва противостоит не народу Украины, а «хунте, которая захватила власть в Киеве».
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