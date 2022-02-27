В Екатеринбурге вспыхнул дом с мигрантами

Возгорание произошло в Юго-Западном районе Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юго-Западном районе Екатеринбурга вспыхнул частный дом на улице Расковой, 50. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области. По информации спасателей, одну половину дома занимали мигранты. На своей территории они построили тандыр и пекли лаваши на продажу.

«Деревянный дом на двух хозяев. Одни владельцы еще давно построили себе отдельный двухэтажный дом на задах участка, в котором и жили всей семьей. Их половина горящего дома точно была пуста. Вторую половину ее хозяева продали застройщикам. Те пустили жить в дом троих мигрантов, которые построили в доме тандыр и пекли лаваш на продажу. Вечером они были в доме. Пожар начался со стороны дома где проживали мигранты», — говорится в сообщении замначальника службы пожаротушения Антона Зинчука.

Дом вспыхнул резко и когда прибыли первые пожарные подразделения дом был полностью охвачен огнем, рассказали в ведомстве. Для тушения пожара было привлечено шесть единиц техники и тридцать человек личного состава. Оставались ли люди в доме, когда начался пожар, пока неизвестно. Информации о пострадавших или погибших нет.