«Ъ»: свидетели по делу Навального переходят на сторону защиты

Суды над Алексеем Навальным проходят в колонии (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Двое из семи свидетелей обвинения на суде по делу оппозиционера Алексея Навального (внесен властями РФ в список террористов и экстремистов) изменили показания. Участники процесса стали давать показания, полностью противоположные прежним. Один из них в итоге покинул Россию.

«Суд допросил экс-сотрудника ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Федора Горожанко, которого весной прошлого года оппозиционеры обвинили в утечке данных. Горожанко на суде принял позицию защиты, добавив, что ранее давал показания под давлением. На следующее заседание Горожанко не пришел, покинув судебный процесс и страну», — пишет « Коммерсант ».

Другой бывший сотрудник ФБК Андрей Мищенков также был допрошен в ходе процесса. Он, по данным издания, заявил, что организация Навального работала легально, а намерения Навального не были связаны с нечестным заработком. В колонии Владимирской области, где проходят суды над Навальным, прошло уже пять заседаний. Из трех потерпевших выступил один — разнорабочий Александр Кошелев.

Шестое заседание по делу Навального пройдет 28 февраля. Его обвиняют в хищении около трех миллионов рублей пожертвований, а также в оскорблении судьи. Навальный уже отбывает срок, так как в начале 2021 году суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам