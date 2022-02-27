Самолеты не могут приземлиться в Кольцово из-за погоды

Из-за сложных метеоусловий три самолета ушли на запасной аэродром в Челябинск Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Кольцово отменяют рейсы из-за погодных условий. Самолет, направлявшийся из Сочи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Челябинске, сообщила читательница URA.RU. На данный момент в Кольцово также задерживаются четыре рейса на вылет.

«Рейсы „Победы“ Сочи — Екатеринбург в итоге сел в Челябинске по погодным условиям. Стоим в аэропорту в самолете, ждем разрешения на вылет обратно. В Екатеринбург полетим через полтора часа», — рассказала читательница URA.RU.

Женщина сообщила, что ее рейс должен был прибыть Екатеринбург в 9:05, однако вылет до сих пор не состоялся. По данным онлайн-табло Кольцово, аэропорт не принимает рейсы с 5:15 утра, когда должен был прибыть борт из Ростова-на-Дону. Также задерживаются вылеты в Сочи и Казань. Рейсы в Москву и Ростов-на-Дону, ожидавшиеся в 6:00 и 6:30, были отменены.

В пресс-службе аэропорта Кольцово URA.RU сообщили, что из-за сложных метеоусловий на запасной аэродром в Челябинск ушли три рейса: DP-1339 из Сочи, N4-144 из Сочи и FV-5570 из Шарм Эль Шейха. С пассажирами сейчас работают представители авиакомпаний.

Официальный сайт аэропорта Кольцово

Рейс из Сочи до сих пор не вылетел в Екатеринбург из Челябинска Официальный сайт аэропорта Кольцово