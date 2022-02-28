Центробанк РФ объявил меры поддержки для кредитных организаций

Новые меры поддержки Центробанка РФ должны поддержать кредитные организации в условиях западных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк РФ рекомендовал не назначать пени и штрафам по кредитам в случае, если финансовое положение заемщика ухудшилось под действием санкций запада. Соответствующая рекомендация опубликована на официальном сайте регулятора. Также Центробанк распустил макропруденциальный буфер капитала по кредитам в иностранной валюте.

«В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует следующие дополнительные меры поддержки. В срок до 31 декабря 2022 года Банк России рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года в результате действия санкций», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ.

По этой же причине регулятор разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщика при формировании резервов под потери. Также Центробанк РФ с 28 февраля решил распустить накопленный макропруденциальный уровень по необеспеченным валютным потребительским кредитам и ипотеке. Соответствующие меры должны поддержать кредитные организации в России в условиях западных санкций.

Ранее Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управления и резервами Центробанка России. Исключение оставили для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС или заинтересованной страны-участницы, передает телеканал 360. Кроме того, страны Евросоюза совместно с США, Канадой и Великобританий договорились заморозить активы Центробанка РФ. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Санкции против российской банковской системы, который включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля.

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