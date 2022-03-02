Пермский медвуз увеличивает число мест для абитуриентов-целевиков

В Пермском крае увеличивают число студентов-медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский медуниверситет увеличил количество мест для абитуриентов, которые захотят поступать в вуз по целевому набору. Если в 2021 году поступили 210 целевиков, то в этом предусмотрено уже 349 мест для ребят, которые после выпуска будут обязаны отработать в государственных больницах, сообщили в минздраве Прикамья.

«Прием на целевое обучение в пермском медунивере будет вестись на три факультета: 218 человек планируется зачислить на лечебное дело, 113 — на педиатрию и 18 — на стоматологию. Поступление для таких абитуриентов предусматривает отдельный конкурс, т. е. ребята конкурируют не со всем потоком поступающих, а только среди таких же целевиков», — отмечается на сайте правительства Пермского края.

После выпуска по программе «специалитет» молодые медики должны будут отработать три года в качестве участковых терапевтов или педиатров в государственных больницах, с которыми были заключены договоры на целевое обучение. Таким образом пермские власти пытаются решить кадровую проблему в здравоохранении. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики говорили о критической нехватке медиков в регионе. Дефицит специалистов признавал и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Чтобы заманить врачей в небольшие и отдаленные села, чиновники обещают им крупные денежные выплаты.

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