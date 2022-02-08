Аналитики сообщили о критической нехватке медиков в Пермском крае

Медучреждениям не из кого выбирать себе сотрудников, но зарплаты они предлагают низкие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае на одну медицинскую вакансию приходится 1,2 резюме. Это очень низкий уровень конкуренции, хотя есть регионы, где ситуация хуже, констатируют специалисты HeadHunter. В среднем по России на одну вакансию из сферы «Медицина, фармацевтика» приходится 1,4 активных резюме, тогда как должно быть 5-6.

«Наиболее оптимальная ситуация складывается для работодателей из Москвы: здесь на одну медицинскую вакансию претендуют в среднем 3,3 соискателя. В Пермском крае на одну вакансию приходится 1,2 резюме. В 37 регионах конкуренция и вовсе ниже одного претендента на место», — говорится в исследовании, поступившем в редакцию URA.RU.

Аналитики отмечают, что Пермский край по итогам 2021 года не вошел в топ-15 регионов по уровню зарплат медиков. Их среднее вознаграждение составляет 44 969 рублей. Для сравнения, в Магаданской области предлагали около 74 277 рублей, а в Москве — 71 090 рублей.

Ранее дефицит специалистов в сфере здравоохранения признавал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он отмечал, что к проблемам в этой сфере привели реформы прошлых лет. Чиновники обещают медикам, которые пойдут работать в отдаленные и небольшие населенные пункты, крупные денежные выплаты, а в заксобрании высказывались об удвоении зарплат всем медработникам.

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